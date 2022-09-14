الرياضة
الفتح يستعيد لوادني ويغرمه
إلغاء مباراة إعدادية للفريق أمام منتخب الشباب يستعيد الفتح الرياضي لاعبه مروان لوادني، خلال المباراة التي تجمعه بالمولودية الوجدية السبت المقبل، لحساب الدورة الثالثة من البطولة الوطنية، بعد أن أوقفته اللجنة التأديبية مباراة واحدة. وأوقفت اللجنة التأديبية لوادني مباراة واحدة، بعد طرده في مباراة الوداد الرياضي، لحسابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا