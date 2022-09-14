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الرياضة

الفتح يستعيد لوادني ويغرمه

منذ 10 دقائق
إلغاء مباراة إعدادية للفريق أمام منتخب الشباب يستعيد الفتح الرياضي لاعبه مروان لوادني، خلال المباراة التي تجمعه بالمولودية الوجدية السبت المقبل، لحساب الدورة الثالثة من البطولة الوطنية، بعد أن أوقفته اللجنة التأديبية مباراة واحدة. وأوقفت اللجنة التأديبية لوادني مباراة واحدة، بعد طرده في مباراة الوداد الرياضي، لحسابأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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