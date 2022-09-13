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حوادث

أربع سنوات لسائق حافلة تدزي

منذ دقيقة واحدة
أدانت المحكمة الابتدائية للصويرة، أخيرا، سائق حافلة لنقل الركاب بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في حادثة سير أدت إلى انقلاب الحافلة ومصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين، على الطريق الرابطة بين منطقتي تمناروتدزي بقيادة اسميمو. وذكرت المصادر أن الحادثة تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص وهم امرأةأكمل القراءة »

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