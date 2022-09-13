حوادث
سيارات فارهة مسروقة تستنفر الدرك
هاتف متهم موقوف بمراكش كشفها وأبحاث لإيقاف شبكة المتورطين تجري مصالح الدرك الملكي بالحوز، أبحاثا لتفكيك شبكة إجرامية عابرة للقارات، متخصصة في تهريب السيارات المسروقة من أوربا وإدخالها إلى المغرب باستعمال وثائق مزورة، وتغيير معالمها قبل بيعها داخل أرض الوطن أو تهريبها إلى موريتانيا. وانطلقت الأبحاث فيأكمل القراءة »
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