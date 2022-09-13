الرياضة
برشيد يحسم قمة النازلين
فكري واليوسفي سجلا هدفين في ظهورهما الأول فاز يوسفية برشيد، على سريع وادي زم، بهدفين لصفر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين النازلين حديثا إلى بطولة القسم الثاني، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة الأولى. وكانت تجربة لاعبي يوسفية برشيد حاضرة بقوة، إذ نجحت في تحقيق انطلاقة جيدة،أكمل القراءة »
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