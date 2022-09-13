fbpx
الرياضة

عموتة يثور في وجه لاعبيه

منذ 28 ثانية
المحكمة السويسرية تؤجل النظر في قضية جيرار شهد مستودع ملابس الوداد الرياضي، السبت الماضي، غليانا، عقب هزيمة الفريق في السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان بهدفين لصفر. وذكر مصدر مطلع أن الحسين عموتة، مدرب الوداد، لم يستسغ الهزيمة، وانتفض في وجه اللاعبين، محملا إياهم مسؤولية الإخفاق، الأمر الذيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 28 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.