الرياضة
عموتة يثور في وجه لاعبيه
المحكمة السويسرية تؤجل النظر في قضية جيرار شهد مستودع ملابس الوداد الرياضي، السبت الماضي، غليانا، عقب هزيمة الفريق في السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان بهدفين لصفر. وذكر مصدر مطلع أن الحسين عموتة، مدرب الوداد، لم يستسغ الهزيمة، وانتفض في وجه اللاعبين، محملا إياهم مسؤولية الإخفاق، الأمر الذيأكمل القراءة »
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