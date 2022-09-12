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تلاعبات توقف مواعيد تأشيرات إيطاليا
القنصل العام: عاملون بشركة خدمات يبيعونها مقابل مبالغ مالية فجر القنصل العام لإيطاليا بالبيضاء فضيحة مدوية وراءها عاملون في شركة متخصصة في حجز مواعيد التأشيرات الخاصة بإيطاليا، ومجموعة من الدول الأوربية، حينما تحدث عن تلاعبات في هذه المواعيد مقابل مبالغ مالية. وكشف ماركو سيلفي، في فيديو نشرهأكمل القراءة »
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