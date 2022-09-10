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أهريش تبرر عملية الأنف
خضعت الممثلة بشرى أهريش لعملية جراحية على مستوى الأنف، حسب ما أعلنت عنه لمتابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. ونشرت أهريش بعض الصور بعد خضوعها للعملية بإسطنبول، كما علقت قائلة إنها لأسباب صحية على مستوى التنفس وليس بهدف التجميل. وأكدت أهريش أن العملية تمت بنجاح تحت إشراف طبيبأكمل القراءة »
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