الأولى
“زعطوط” يتلذذ بحلويات وبنزين الجماعات
جماعة الحي المحمدي تخصص الملايين لحديقة خاصة واقتناء “كعب الغزال” والتذكارات استشاط مستشارون جماعيون بمقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء غضبا بسبب إجبارهم على مناقشة ميزانية تقدر بمليارين و130 مليونا في ثلاث دقائق، ربما لا تكفي حتى لقراءة الوثائق والتقاط الأنفاس. ولخص أحد المستشارين أجواء انعقاد الدورة العادية لمقاطعةأكمل القراءة »
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