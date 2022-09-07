حوادث
قاصر وراء جريمة قتل بطنجة
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة بطنجة، الأحد الماضي، على متن سيارة إسعاف وهو في طريقه إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي الإسعافات اللازمة، نتيجة تعرضه لطعنة قاتلة بواسطة سكين، أثناء معركة دامية دارت بينه وبين شقيقين بحي «مسنانة» وسط المدينة. وأفاد مصدر أمني، أن الهالك، الذيأكمل القراءة »
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