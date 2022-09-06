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اذاعة وتلفزيون

العروسي وعيد ميلاد ابنها

منذ 22 ثانية
احتفلت الفنانة ابتسام العروسي بعيد ميلاد ابنها الأول في حفل خاص نشرت مجموعة من صوره على حسابها الرسمي على “إنستغرام». وأطلت العروسي رفقة ابنه “يوزار» وزوجها في أجواء احتفالية، حظيت بإعجاب شريحة واسعة من جمهورها، وعدد من أصدقائها بالساحة الفنية. وقالت العروسي في تعليق على إحدى الصورأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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