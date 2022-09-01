الرياضة
المنع من الانتدابات يصل الهواة
16 فريقا مطالبة بتسوية نزاعات لدى الجامعة كشفت جامعة كرة القدم أن 16 فريقا بأقسام الهواة ممنوعة من إجراء الانتدابات، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى حين تسوية نزاعاتها. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن هذه الفرق لن تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد، إلا بعد تسوية النزاعات.أكمل القراءة »
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