حوادث
إثارة الفوضى تورط جانحين
تمكنت العناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالبيضاء، أخيرا، من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و29 سنة، من بينهم فتاتان واثنان من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب مصدر أمني، توصلت مصالح الشرطة بالبيضاءأكمل القراءة »
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