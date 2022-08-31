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مجتمع

“أكوا بيبا”… رعب بشواطئ الشمال

منذ 3 دقائق
خلل في اصطياد سلاحف بحرية تقتات عليها وراء انتشارها وجمعيات تدق ناقوس الخطر ارتفعت وتيرة انتشار قناديل البحر أو ما يسميها سكان الشمال ب”أكوا بيبا” التي تكون لسعاتها خطيرة أحيانا، ما يتطلب من الجهات المعنية التدخل لإيقاف هذا الانتشار الكبير، من خلال نهي الصيادة عن اصطياد السلاحفأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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