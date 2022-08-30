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فيديوهات تسقط أمنيين

منذ 30 ثانية
تسبب مروج مخدرات بالخميسات في اعتقال عنصرين من الأمن العمومي بالمدينة، بعد أن نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها لهما خلسة، يتسلمان فيها رشاوي ويكشفان فيها عن معطيات تعد أسرارا مهنية، مع تقديم وعود للمروج باعتقال مبحوث عنه بعد ابتزازه ماليا. وأحالت الفرقة الجهوية للشرطةأكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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