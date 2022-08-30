الأولى
ترسانة أسلحة لدى “داعشي” بطنجة
طبق في حق الضحية “التعزير” بدعوى أنه يخالف تعاليم الدين كشفت التحقيقات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في واقعة اعتداء جسدي تعرض له أحد الأشخاص بمنطقة بني مكادة بوسط المدينة، أول أمس (الأحد)، عن مفاجأة، بعد أن ثبت أن المعتدي شخص تكفيري خطير موال لتنظيم “داعش”أكمل القراءة »
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