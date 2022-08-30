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بانوراما

الأزياء الضخمة موضة الصيف

منذ 10 دقائق
من بين الأزياء التي فرضت نفسها خلال موضة الصيف الحالي، أزياء بحجم كبير وضخم، سواء على مستوى الأكتاف التي تكون عالية ومنفوخة، والتنانير الضخمة، أو حتى بعض التفاصيل التي تضاف إلى التصميم لتزيينه والزيادة في حجمه. ويعتبر خبراء الموضة أن ذوات السواعد النحيلة والناعمة، عليهن الاعتماد علىأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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