الرياضة
رسالة رياضية: بطولة
حان الوقت لكي تصبح البطولة الاحترافية في صدارة أولويات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عوض وضعها في خانة ثانوية، بعد ملفات أخرى مثل المنتخبات والإدارة التقنية. ولكي تتبوأ البطولة هذه المكانة، على غرار النموذج الإنجليزي، ينبغي وضع قطيعة مع مجموعة من الأساليب والممارسات التي أوصلت النادي المغربيأكمل القراءة »
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