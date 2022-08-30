الرياضة
الركراكي يعيد زياش وحمد الله
المدرب المرتقب للمنتخب يعلن اللائحة الموسعة بمجرد عودته من فرنسا فتح وليد الركراكي، المدرب المرتقب للمنتخب الوطني، قنوات الاتصال مع بعض اللاعبين المغضوب عليهم، من أجل إعادتهم إلى صفوف الأسود، استعدادا للمونديال. وعلمت “الصباح”، أن الركركي ربط الاتصال بعدد من اللاعبين، من أجل جس بنبضهم، قبل إعلانأكمل القراءة »
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