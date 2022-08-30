الرياضة
وفود رياضية تفضح تونس
مقاطعة مسابقات وإلغاء مشاركات بسبب موقف قيس سعيد ألغت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، مشاركة المنتخب الوطني في دوري شمال إفريقيا، الذي كان مقررا عقده في الفترة بين 7 و11 شتنبر المقبل بتونس، احتجاجا على استقبال قيس سعيد، رئيس تونس، لإبراهيم غالي، رئيس مرتزقة بوليساريو. واصطفأكمل القراءة »
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