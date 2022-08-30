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الرياضة

الغموض يلف وضع الطائر بالرجاء

منذ 48 ثانية
الفريق يعلن تمديد عقد فخر لموسمين جديدين أكد الإطار الوطني هلال الطائر، أنه سمع نبأ استغناء الرجاء الرياضي عن خدماته من مقربين من الرئيس عزيز البدراوي. وكشف الطائر في حديث ل”الصباح”، أنه لم يتوصل بأي قرار من الإدارة يؤكد إبعاده، وقال “لا يربطني أي عقد بالرجاء، وعمليأكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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