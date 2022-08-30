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ودادية القضاة تستنكر تصرف قيس

منذ 3 دقائق
عبرت الودادية الحسنية للقضاة، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة، وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية، عن استنكارها وأسفها الشديد، لما قام به قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، الجمعة الماضي، من استقبال رسمي لـ «زعيم ميليشيات بوليساريو»، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة فيأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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