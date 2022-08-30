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حوادث

وفاة شابة في حادثة بآسفي

منذ 37 ثانية
أودت حادثة سير، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الأحد)، بحياة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، بطريق منتجع سيدي بوزيد بآسفي. وحسب مصدر أمني، فإن الضحية كانت تمتطي بمعية رفيق لها دراجة نارية، كانت تسير بسرعة مبالغ فيها، قبل أن تفقد توازنها، وتسقط على الأرض،أكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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