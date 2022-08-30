حوادث
وفاة شابة في حادثة بآسفي
أودت حادثة سير، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الأحد)، بحياة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، بطريق منتجع سيدي بوزيد بآسفي. وحسب مصدر أمني، فإن الضحية كانت تمتطي بمعية رفيق لها دراجة نارية، كانت تسير بسرعة مبالغ فيها، قبل أن تفقد توازنها، وتسقط على الأرض،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا