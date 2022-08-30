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الرياضة

المدير التقني للجامعة يعين ابنه

منذ 50 ثانية
يسعى لإجراء تغييرات واسعة في أطر المنتخبات والمديريات يستعد البلجيكي كريس فان بويفيلد، المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإجراء تغييرات واسعة في الأطقم التقنية للمنتخبات الوطنية الصغرى، والاعتماد على مجموعة من الأطر الأجنبية والوطنية، قصد النهوض بالفئات الصغرى. وعلمت “الصباح”، أن بويفيلد يدفع بأحد أبنائهأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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