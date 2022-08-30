الرياضة
تغييرات بطاقم الجيش
داكروز ألحق مساعدا ومعدا بدنيا بالفريق الأول وبحث عن مدير تقني عزز الفرنسي فرناندو دا كروز، مدرب الجيش الملكي، طاقمه التقني بإطارين من مدرسة تكوين الفريق، بعد أن اشتغل رفقتهما الموسم الماضي، عندما شغل منصب مدير تقني للفريق. وعلمت “الصباح”، أن دا كروز ألحق هشام الحجامي، مدربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا