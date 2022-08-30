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الرياضة

تغييرات بطاقم الجيش

منذ 54 ثانية
داكروز ألحق مساعدا ومعدا بدنيا بالفريق الأول وبحث عن مدير تقني عزز الفرنسي فرناندو دا كروز، مدرب الجيش الملكي، طاقمه التقني بإطارين من مدرسة تكوين الفريق، بعد أن اشتغل رفقتهما الموسم الماضي، عندما شغل منصب مدير تقني للفريق. وعلمت “الصباح”، أن دا كروز ألحق هشام الحجامي، مدربأكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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