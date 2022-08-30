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نقابة: خطوة السعيد متهورة

منذ 3 دقائق
عبر اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل عن استنكاره الشديد السلوك العدواني للرئيس التونسي قيس سعيد المتمثل في استقباله المخزي لزعيم انفصاليي البوليساريو في قمة من المفترض أن يحضرها ممثلو الدول وليس زعماء عصابات إرهابية، وهو الشخص الذي يعتبر عدوا للشعب المغربي وواحدا ممن ارتموا في أحضانأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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