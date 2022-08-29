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قيس باع تونس للجنرالات

منذ 4 دقائق
Morocco's seat is vacant in protest against the presence of representatives of the Western Sahara "Polisario front" independence movement during the opening session of the eighth Tokyo International Conference on African Development (TICAD) in Tunisia's capital Tunis on August 27, 2022. - Japan opened the Africa investment conference seeking to counter the influence of rival China which has steadily grown its economic imprint on the continent. It takes place amid a "complex" international environment caused by the coronavirus pandemic and the war in Ukraine. Some 30 heads of state and government are expected to attend the event at a time when the import-dependent North African nation is grappling with a deepening economic malaise. (Photo by FETHI BELAID / POOL / AFP)
السعيد استقبل زعيم الوهم مقابل 150 مليون دولار قبضها ثمنا لسيادة مفترى عليها لم يجد قيس السعيد ما يبرر به استقبال زعيم ميليشيا “بوليساريو” غير الحديث عن السيادة، التي اغتصبها من ممثلي الشعب التونسي عندما جمد المؤسسات الدستورية في بلاده، لكنه لم يقل كل الحقائق ردا علىأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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