الأولى
قيس باع تونس للجنرالات
السعيد استقبل زعيم الوهم مقابل 150 مليون دولار قبضها ثمنا لسيادة مفترى عليها لم يجد قيس السعيد ما يبرر به استقبال زعيم ميليشيا “بوليساريو” غير الحديث عن السيادة، التي اغتصبها من ممثلي الشعب التونسي عندما جمد المؤسسات الدستورية في بلاده، لكنه لم يقل كل الحقائق ردا علىأكمل القراءة »
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