بانوراما
“الكركديه” قاهر الالتهابات
يعتبر “الكركديه”، من النباتات الطبية شائعة الاستعمال، خاصة في المناطق الاستوائية الحارة وأيضا في بلدان مصر والعراق والسودان. وفي المغرب، صار متوفرا، وارتفع الإقبال على استهلاكه نظرا لفوائده الكثيرة، سيما خلال فصل الصيف. ويحتوي “الكركديه” على أهم المركبات النباتية، ويتعلق الأمر بـ “الأنطوسيانين” وهي مادة مضادة للأكسدةأكمل القراءة »
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