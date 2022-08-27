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فوضى في استقبال ماكرون بالجزائر

منذ 23 ثانية
French President Emmanuel Macron (L) is welcomed by Algeria's President Abdelmadjid Tebboune upon arrival at the airport in Algiers on August 25, 2022, at the start of an official visit to Algeria. - The French president starts a three-day visit to Algeria on August 25, to help mend ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
ندوة أكدت أن مغربية الصحراء أكبر من جدول أعمال القمة لم يتماسك أحد المشاركين في استقبال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أعصابه خلال الحفل العشوائي بقوله (ما هذا “البورديل”؟) في إشارة إلى فوضى عارمة عمت المطار وقاعة الاستقبالات الرسمية، إذ وثقت تسجيلات على “تويتر” كيف أن أفرادا منأكمل القراءة »

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