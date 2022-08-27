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فوضى في استقبال ماكرون بالجزائر
ندوة أكدت أن مغربية الصحراء أكبر من جدول أعمال القمة لم يتماسك أحد المشاركين في استقبال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أعصابه خلال الحفل العشوائي بقوله (ما هذا “البورديل”؟) في إشارة إلى فوضى عارمة عمت المطار وقاعة الاستقبالات الرسمية، إذ وثقت تسجيلات على “تويتر” كيف أن أفرادا منأكمل القراءة »
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