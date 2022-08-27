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وطنية

تلقيح‭ ‬الأطفال‭ ‬يعود‭ ‬مع‭ ‬الدخول‭ ‬المدرسي‭ ‬

منذ 22 ثانية
على‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬المدرسي،‭ ‬عاد‭ ‬تلقيح‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬انتكاسة‭ ‬مع‭ ‬الاختلاط‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬جيدة،‭ ‬بل‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬أيضا‭ ‬بتلقيح‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬مرض‭أكمل القراءة »

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