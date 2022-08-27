وطنية
تلقيح الأطفال يعود مع الدخول المدرسي
على بعد أسبوعين من الدخول المدرسي، عاد تلقيح الأطفال إلى الواجهة، خوفا من وقوع انتكاسة مع الاختلاط الكبير، الذي يرتقب أن يكون في المدارس، ولا يقتصر الأمر فقط على الفئة التي توجد في صحة جيدة، بل أوصت اللجنة العلمية أيضا بتلقيح المصابين بأمراض مزمنة، من قبيل مرضأكمل القراءة »
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