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بانوراما

الماء البارد يؤثر على الهضم

منذ 6 دقائق
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  شرب الماء بكمية كافية من أهم النقط التي يجب الحرص عليها لتكون الصحة جيدة، خاصة في فصل الصيف، مع زيادة احتياجات الجسم بسبب التعرق وارتفاع درجات الحرارة، لكن تبقى النقطة المتعلقة بدرجة حرارة الماء المثلى، موضع اختلاف عند الخبراء. فشرب الماء البارد، له فوائد في بعضأكمل القراءة »

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