الأولى
عزل فرنسي بسبب جدري القردة
تفعيل نظام اليقظة لتحديد المخالطين بمراكش وورزازات تأكدت رسميا، صباح أمس (الخميس)، إصابة جديدة بمرض جدري القردة، تتعلق بسائح فرنسي، تم إخضاعه للبروتوكول الذي تسهر عليه المصالح الصحية بمراكش. وعلمت “الصباح” أن السائح الفرنسي، بعد شعوره بالأعراض، أجريت له التحاليل المخبرية لكشف المرض، صباح أمس (الخميس)، قبلأكمل القراءة »
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