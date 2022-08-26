حوادث
السجن لراع هتك عرض قاصر
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا راعيا متزوجا وله طفلان، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن عشر سنوات، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بشكاية من والدة الضحيةأكمل القراءة »
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