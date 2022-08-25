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بانوراما

الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم

منذ 3 دقائق
يحمل حفل الزفاف في منطقة تازناخت في طياته خلفيات تاريخية وثقافية، تعكس التشبث بالعادات والتقاليد، والتي مازال كثير منها حاضرا بقوة باعتباره جزءا من تقاليد الأعراس الأمازيغية بالمغرب.وتعتبر أولى خطوات الزواج هي مرحلة التعارف وتبادل الهدايا بعد أن يختار الشاب أو عائلته وغالبا والدته العروس، لتتم مراسمأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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