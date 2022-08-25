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فتاح تحاصر تبييض الأموال
قررت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، محاصرة المتلاعبين بالصفقات والعمليات المالية الهادفة إلى تبييض الأموال، وتتبع خطوات من يسعى إلى استغلال الخبراء المحاسبين والمعتمدين لإنجاز عمليات مالية مشبوهة، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”. وستنسق وزارة الاقتصاد والمالية، حسب المصادر نفسها، عملها في مجال محاربة تبييضأكمل القراءة »
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