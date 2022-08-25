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حوادث

حجز 2700 “قرقوبية” بطنجة

منذ 4 دقائق
أحالت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الاثنين الماضي، شابا وفتاة ينتميان إلى شبكة متخصصة في ترويج المخدرات القوية، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي “سات فيلاج” بتهم “الاتجار وترويج المخدرات القوية والأقراص المهلوسة باستعمال ناقلة مع حالة العود”. وذكر مصدر أمني، أنأكمل القراءة »

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