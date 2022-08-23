بانوراما
سلف وخلف… قادة لا يشبهون بعضهم
عندما ننظر أحيانا للواقع نرى تراجعا كبيرا في الأداء السياسي لدى القادة. هل الأمر يتعلق بزرع غير طبيعي لسلف أنجب هذا الخلف؟ أم الأمر يتعلق بخلف انقلب على أفكار السلف وميراثهم؟ مقارنات ليس الغرض منها تقديس المؤسسين و»تدنيس» الورثة الجدد، ولكن استفزاز الذاكرة الجماعية حتى نعرف خلفياتأكمل القراءة »
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