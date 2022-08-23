بانوراما
من أساطير الأولين
تحتل الأسطورة والخرافات حيزا مهما من تراث الإنسانية ومجتمعاتها كافة، ولا يخلو مجتمع أو حضارة من أساطير ترتبط بتراثهما جنباً إلى جنب مع الأشكال الأدبية والفنية الأولى التي تميز ثقافة ذلك المجتمع، كالحكايا والخرافات وقصص التراث والسير الشعبية والموضوعات الفنية المختلفة. وتدل تفاصيل الأساطير عامة على الكيفية التيأكمل القراءة »
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