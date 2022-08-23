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الجواهري‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬

منذ 6 دقائق
صنفت‭ ‬مجلة‭ “‬غلوبال‭ ‬فاينانس‭”‬،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الجواهري،‭ ‬والي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ونال‭ ‬الجواهري‭ ‬درجة‭ “‬أ‭” ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المجلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬سانترال‭ ‬بانكر‭ ‬ريبورت‭ ‬كاردز‭ ‬2022‭”.‬ ويصنف‭ ‬التقرير،‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ “‬غلوبال‭ ‬فاينانس‭” ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬1994،‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭أكمل القراءة »

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