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الجواهري من أفضل محافظي البنوك
صنفت مجلة “غلوبال فاينانس”، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم. ونال الجواهري درجة “أ” في التقرير الصادر عن المجلة الأمريكية، الذي يحمل عنوان “سانترال بانكر ريبورت كاردز 2022”. ويصنف التقرير، الذي تصدره “غلوبال فاينانس” سنويا منذ 1994، محافظي البنوكأكمل القراءة »
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