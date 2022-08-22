الصباح الفني
براني ترد على منتقدي شكلها
خرجت المغنية كوثر براني عن صمتها، وردت على منتقدي شكلها بعد الزيادة في وزنها، وبسبب إطلالتها بحفل نظم بالرباط. وخصصت براني “ستوريات” نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” للحديث عن الموضوع بطريقتها الخاصة، إذ أكدت أنها “انتشار” الأجسام الرشيقة بعد الخضوع لعمليات التجميل وإخفاء العيوب، جعلأكمل القراءة »
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