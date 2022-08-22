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بانوراما

بنت الحسين… رائدة الشيخات

منذ دقيقتين
فاطنة بنت الحسين واحدة من أشهر الفنانات «الشيخات» اللواتي احترفن الغناء الشعبي، خاصة «العيطة»، والتي تميزت من خلاله، بإتقان وغناء كل «العيوط»، المرساوي والبيضاوي والحوزي والعبدي والدكالي، وأغنت الخزانة الفنية بأكثر من 300 أغنية شعبية. في هذه الحلقات سنتطرق لجزء من مسار رائدة الشيخات… أحمد ذو الرشادأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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