الرياضة
11 عضوا بمكتب برشيد
سارع جمال فخر الدين، رئيس يوسفية برشيد، إلى تشكيل مكتبه المديري، بعد إغلاق فترة قبول الانخراط التي استغرقت أربعة أيام، ويتشكل من أسماء جديدة من المنخرطين. ويضم مكتب يوسفية برشيد 11 عضوا، بقيادة جمال فخر الدين، ونائبه الأول عبد الإله زرقان، والثاني عبد الحميد غونيمي، والكاتب العامأكمل القراءة »
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