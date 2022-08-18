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الصباح الفني

‭”‬عروسة‭” ‬جديد‭ ‬براني

منذ دقيقتين
طرحت‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬كوثر‭ ‬براني‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ “‬عروسة‭”‬،‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ “‬يوتوب‭” ‬ومختلف‭ ‬المنصات‭ ‬الموسيقية‭.‬ وتقاسمت‭ ‬الفنانة‭ ‬الريفية‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬تجربتها‭ ‬الغرامية‭ ‬التي‭ ‬تكللت‭ ‬بالزواج‭ ‬وانتصار‭ ‬الحب،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزرع‭ ‬الشك‭ ‬بين‭ ‬حبيبين‭.‬ واشتغلت‭ ‬براني‭ ‬في‭ ‬جديدها‭ ‬الفني‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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