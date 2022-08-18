الصباح الفني
”عروسة” جديد براني
طرحت الفنانة المغربية كوثر براني أغنيتها الجديدة “عروسة”، عبر قناتها الرسمية على منصة “يوتوب” ومختلف المنصات الموسيقية. وتقاسمت الفنانة الريفية مع الجمهور تجربتها الغرامية التي تكللت بالزواج وانتصار الحب، على الرغم من المحاولات التي يمكن أن تزرع الشك بين حبيبين. واشتغلت براني في جديدها الفني مع طاقمأكمل القراءة »
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