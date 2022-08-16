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“ولد لفشوش” يثير الرعب بالمضيق

منذ 57 ثانية
تسبب في حادثة و”اشترى” ضحية لإيهام الشرطة أنه السائق استنفر حادث تسبب فيه “ولد لفشوش” بسيارته “لومبورغيني” الفارهة، السبت الماضي، أمن المضيق، إذ تتواصل أبحاث مكثفة للقبض عليه بعد أن ارتكب حادثة سير خطيرة، إثر صدم سيارة أجرة، متسببا في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وخسائرأكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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