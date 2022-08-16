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بارون مخدرات يطيح بقائد للدرك
مسؤول درك القصر الكبير استبدل هواتف محجوزة بأخرى ووشاية ورطته قاضي التحقيق أمر بإيداعه السجن وخبرات ستكشف امتدادات الشبكة أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قائد مركز الدرك الترابي بالقصر الكبير في حالة اعتقال،أكمل القراءة »
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