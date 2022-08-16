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تحت الدف

منذ 12 دقيقة
ساد الصمت بعد أخبار واردة من الخارج، بخصوص قرب إجراء تعديل حكومي يشمل وزارتي العدل والتعليم العالي وحقائب أخرى، ما أشعل فتيل الحيرة في نفوس الجميع، من المواطن العادي إلى الوزير مرورا بالمنتخبين في الجهات والأقاليم. ولم يجد الحائرون من يؤكد أو ينفي، ما تم تداوله رغم أنأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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