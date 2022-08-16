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أسواق

ارتفاع‭ ‬مبالغ‭ ‬القروض‭ ‬البنكية

منذ 7 دقائق
أفادت‭ ‬لوحة‭ ‬القيادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بـ‭ “‬القروض‭ ‬والودائع‭ ‬البنكية‭”‬،‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬بأن‭ ‬المبلغ‭ ‬الجاري‭ ‬للقروض‭ ‬البنكية‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬027‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬بارتفاع‭ ‬سنوي‭ ‬نسبته‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬ وأبرزت‭ ‬لوحة‭ ‬القيادة‭ ‬أن‭ ‬بحث‭ ‬الظرفية‭ ‬لـ‭ “‬بنك‭ ‬المغرب‭” ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬التمويل،‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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