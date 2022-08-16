أسواق
ارتفاع مبالغ القروض البنكية
أفادت لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، الصادرة عن بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.027.8 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2022، بارتفاع سنوي نسبته 4 في المائة. وأبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لـ “بنك المغرب” أظهر أن الولوج إلى التمويل، خلالأكمل القراءة »
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