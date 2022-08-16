حوادث
عشريني ينهي حياته بطنجة
وضع شاب عشريني، السبت الماضي، حدا لحياته بإلقاء نفسه من شرفة شقته، الواقعة بالطابق الخامس لإقامة سكنية بمنطقة بوخالف بطنجة، لتتواصل بذلك مآسي ظاهرة الانتحارات المفزعة بعاصمة البوغاز، التي باتت تسجل، خلال السنوات الأخيرة، معدلات مرتفعة بين صفوف الشباب والمراهقين من الجنسين. ولفظ الهالك، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمرأكمل القراءة »
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