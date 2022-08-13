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خلـل فـي العلاقـات
الباحث الإيبوركي قال إن تدني دور الرقابة القضائية ساهم في التطبيع مع الفساد اعتبر الباحث في السوسيولوجيا عمر الإيبوركي أن الفساد خلل في العلاقات، واستغلال لنفوذ السلطة لخلق تراتبات اجتماعية بين الأفراد تحقق من خلالها فئة أهدافا باستغلال فئة دنيا انطلاقا من الفروق الجنسية أو الاقتصادية، أوأكمل القراءة »
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