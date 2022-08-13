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ملف الصباح

خلـل‭ ‬فـي‭ ‬العلاقـات

منذ 45 ثانية
الباحث‭ ‬الإيبوركي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬تدني‭ ‬دور‭ ‬الرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الفساد اعتبر‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬السوسيولوجيا‭ ‬عمر‭ ‬الإيبوركي‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬العلاقات،‭ ‬واستغلال‭ ‬لنفوذ‭ ‬السلطة‭ ‬لخلق‭ ‬تراتبات‭ ‬اجتماعية‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فئة‭ ‬أهدافا‭ ‬باستغلال‭ ‬فئة‭ ‬دنيا‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الفروق‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أو‭أكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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