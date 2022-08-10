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40 ألفا تابعوا افتتاح “رابا إفريقيا”
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن عدد الحاضرين في افتتاح مهرجان “رابا إفريقيا” “RAB AFRICA”، بلغ 40 ألف شخص تابعوا حفلات حاتم عمور ومهدي مزين. ويستمر مهرجان “رابا إفريقيا” إلى 14 غشت الجاري، والذي ينظم في إطار برنامج الاحتفالات بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. وأوضحت الوزارة أن هذهأكمل القراءة »
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