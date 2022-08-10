حوادث
بارون يطلق النار على شاحنة
استعمل بندقية في الاعتداء وغادر السجن بعد إدانته بـ12 سنة عرفت منطقة «عين دريج» بإقليم وزان، مساء الأحد الماضي، حالة استنفار أمني قصوى، بعدما استعمل بارون مخدرات بندقية صيد “اجويجة” في الهجوم على شاحنة بالمنطقة نفسها، وأطلق رصاصات منها على سائقها بطريقة عشوائية، ولاذ بالفرار نحو وجهةأكمل القراءة »
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